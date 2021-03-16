Касаткина победила Таусон и вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

23-летняя россиянка Дарья Касаткина обыграла в двух сетах (6:4, 7:6) теннисистку из Дании Клару Таусон в первом круге турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.

Касаткина за время матча один раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шестнадцати.

Датчанка сделала один эйс, пять раз ошиблась на подаче и в пяти случаях из тринадцати возможностей ей удалось забрать подачу Дарьи.

За выход в четвертьфинал соревнований россиянка сыграет с представительницей Белоруссии Александрой Саснович.