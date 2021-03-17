Гасанова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Гасанова победила украинку Катарину Завацкую в первом круге турнира в Санкт-Петербурге со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5.
Матч продолжался три часа и шесть минут.
В течении встречи россиянка подала два эйса и совершила 12 двойных ошибок, у украинки в данных графах статистики нули.
За матч Гасанова реализовала 10 брейкпоинтов из 17, Завацкая - 7 из 12.
В следующем матче соперником Гасановой станет другая россиянка Анастасия Павлюченкова, которая накануне обыграла турецкую теннисистку Чагла Буюкакчай со счетом 6:4, 6:4.