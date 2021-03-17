Звонарева обыграла Ферро во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Вера Звонарева в матче второго круга турнира WTA в Санкт-Петербурге одержала победу над француженкой Фионой Ферро в трех сетах – 6:7 (6:8), 7:5, 7:6.

Статистика эйсов 5:1 в пользу россиянки. Вера Звонарева допустила две двойные ошибки и выиграла четыре гейма на подаче соперницы. Ферро при одной двойной ошибке реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Звонарева в четвертьфинале турнира встретится с победительницей матча между другими россиянками Анастасией Гасановой и Анастасией Павлюченковой.