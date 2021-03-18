Гаспарян обыграла Синякову и вышла четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

26-летняя российская теннисистка Маргарита Гаспарян в матче третьего круга турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге переиграла в двух сетах (6:4, 6:4) спортсменку из Чехии Катерину Синякову.

Россиянка провела игру без эйсов и двойных ошибок и пять раз забрала подачу соперницы из шести возможностей.

Синякова по разу ошиблась на подаче и подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Маргарита поборется со своей соотечественницей Екатериной Александровой.

Добавим, что в верхней части турнирной сетки остались лишь представительницы России. Таким образом, одна из российских теннисисток точно примет участие в финале.