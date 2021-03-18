Гаспарян – о победе над Синяковой: В течение всего матча у меня не очень шла подача

26-летняя россиянка Маргарита Гаспарян поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.

— Меня переполняют эмоции. Я очень довольна победой. Если честно в течение всего матча у меня не очень шла подача. И я старалась как-то справляться с этим и налаживать. И я рада, что в последнем гейме я хорошо отподавала, — сказала Гаспарян в эфире телеканала «Матч Страна».

Добавим, что в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге Маргарита сыграет с еще одной представительницей России Екатериной Александровой.