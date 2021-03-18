Веснина и Звонарева не смогли пробиться в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарева в четвертьфинале турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге в трех сетах (7:5, 3:6, 9:11) проиграли американскому дуэту Сабрина Сантамария и Кейтлин Кристиан.

На чемпионском тай-брейке россиянки вели со счетом 9:6, но не реализовали ни один из трех матчболов.

Наши соотечественницы два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и пять раз из девяти возможностей забрали подачу американок.

Сантамария и Кристиан не сделали ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали пять брейк-пойнтов из двеннадцати.

В полуфинале россиянки сыграют либо с белорусcкими спортсменками Лидией Морозовой и Александрой Саснович, либо с российско-грузинским дуэтом Алла Кудрявцева/Оксана Калашникова.