Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, победив Саснович

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Белоруссии Александру Саснович со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:2) во втором круге турнира в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался 2 часа 50 минут

Касаткина за матч подала три эйса и совершила восемь двойных ошибок, у представительницы Саснович две подачи навылет и семь двойных ошибок

Россиянка реализовала девять брейкпоинтов из 24 попыток, у соперницы - восемь из 16-ти.

Cледующим соперником Касаткиной станет победитель матча Камилла Рахимова - Вероника Кудерметова.