Гасанова впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA, обыграв в Санкт-Петербурге Павлюченкову

В 1/8 финала турнира категории ATP 500 в Санкт-Петербурге российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла свою соотечественницу и тезку Анастасию Павлюченкову по итогам трех сетов – 1:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4).

Матч продлился 3 часа и 8 минут.

Статистика эйсов 4-0 в пользу Павлюченковой. При этом она допустила 12 двойных ошибок, а также реализовала семь брейк-пойнтов из 11.

В статистике Гасановой семь двойных ошибок и пять выигранных геймов на подаче соперницы при 17 возможностях.

Стоит отметить, что 21-летняя Гасанова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира WTA. Завтра она встретится с другой россиянкой Верой Звонаревой.