Рублев и Карацев сыграют друг с другом в полуфинале турнира в Дубае. Андрей прошел Фучовича

В четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Дубае россиянин Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича – 7:5, 6:2.

Матч продлился 1 час и 29 минут.

Рублев сделал два эйса при трех двойных ошибках, а также реализовал три брейк-пойнта из восьми.

У Фучовича одна подача на вылет, девять двойных ошибок и ни одного выигранного гейма на подаче соперника при одной такой возможности.

В пятницу 19 марта Рублев сыграет в полуфинале против другого российского теннисиста Аслана Карацева, который сегодня победил итальянца Янника Синнера – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.