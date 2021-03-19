Кудерметова стала седьмой россиянкой, вышедший в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге

В 1/8 финала турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная под первым номером, обыграла свою соотечественнику Камиллу Рахимову в трех сетах – 7:5, 3:6, 7:6 (7:5).

Матч продлился 2 часа и 53 минуты.

36-я ракетка мира Кудерметова сделала десять эйсов при двух двойных ошибках, а также реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

Занимающая 127-е место в рейтинге WTA Рахимова дважды подала на вылет, допустила три двойные ошибки, а также выиграла пять брейк-пойнтов из десяти.

В 1/4 финала турнира St. Petersburg Ladies Open пробились семь россиянок и одна теннисистка из Румынии Жаклин Кристиан.