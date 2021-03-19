Гаспарян выбила Александрову из борьбы на турнире в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян на турнирек WTA 500 в Санкт-Петербурге победила в двух сетах (6:2, 7:5) свою соотечественницу Екатерину Александрову, которая была посеяна на турнире под первым номером.

Маргарита не сделала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и шесть раз забрала подачу сопреницы из семи возможностей.

Александрова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

За выход в финал Гаспарян поборется с победительницей пары Вера Звонарева – Анастасия Гасанова.