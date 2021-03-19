Звонарева победила Гасанову и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

36-летняя российская теннисистка Вера Звонарева пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге, победив в двух сетах (6:3, 6:1) свою соотечественницу Анастасию Гасанову.

Гасанова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и один раз ей удалось забрать чужую подачу из семи предоставленных возможностей.

Вера не выполнила ни одного эйса, два раза ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

За выход в финал Звонарева сыграет так же с россиянкой Маргаритой Гаспарян, которая ранее обыграла первую сеяную на турнире Екатерину Александрову.