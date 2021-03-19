Кузнецова обыграла Кристиан и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге переиграла румынку Жаклин Алину Кристиан (6:7, 6:3, 6:3).
Матч продолжался 2 часа и 18 минут.
Кузнецова подала пять эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.
Кристиан - пять эйсов, одна двойная ошибка и пять из восьми брейк-пойнта.
Отметим, что теперь на турнире гарантированно состоится российский финал, так как во второй полуфинальной паре сразятся еще две представительницы России - Маргарита Гаспарян и Вера Звонарева.