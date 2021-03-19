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Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 57' Рубин 1 Химки 2 П1 4.80 Х 2.95 П2 1.80
КХЛ - плей-офф перерыв ЦСКА 2 Локомотив 0 П1 1.09 Х 9.50 П2 20.0
КХЛ - плей-офф перерыв Ак Барс 0 Салават Юлаев 1 П1 3.10 Х 3.80 П2 2.08
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Падерборн 07 0 Карлсруэ 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.10
Германия - Бундеслига 21:00 Ольденбург 0 Раста Фехта 0
Германия - Бундеслига 22:30 Арминия 0 РБ Лейпциг 0
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Италия - Серия А 22:45 Парма 0 Дженоа 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.10
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Англия - Премьер-лига 23:00 Фулхэм 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.43 Х 3.40 П2 3.00
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19 марта 18:44
автор: Степан Шереметьев

Кузнецова обыграла Кристиан и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

В 1/2 финала россиянка сыграет с победителем пары Дарья Касаткина - Вероника Кудерметова.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге переиграла румынку Жаклин Алину Кристиан (6:7, 6:3, 6:3).

Матч продолжался 2 часа и 18 минут.

Кузнецова подала пять эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Кристиан - пять эйсов, одна двойная ошибка и пять из восьми брейк-пойнта.

Отметим, что теперь на турнире гарантированно состоится российский финал, так как во второй полуфинальной паре сразятся еще две представительницы России - Маргарита Гаспарян и Вера Звонарева.

В рейтинге WTA россиянка занимает 39-ю позицию, румынка расположилась на 160-м месте.

источник: «Советский спорт»
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