Сафина – о российских теннисистах: Все работают до предела

Экс-первая ракетка мира Динара Сафина поделилась мнением о подъеме мужского тенниса в России.

— Думаю, у них сейчас отличная атмосфера, потому что все работают до предела. То же происходило, когда играли мы, Мыскина, Дементьева, Звонарева, Шарапова, Кузнецова: мы все подталкивали друг друга, чтобы играть как можно лучше и постоянно совершенствоваться. Я знаю, что они все хорошие друзья и действительно стараются друг для друга по максимуму, — передает слова Сафиной tennis.com.

Напомним, что свой последний официальный матч россиянка провела в 2011 году на турнире в Мадриде, уступив в трех сетах немецкой спортсменке Юлие Гергес.