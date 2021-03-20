Медведев будет первым сеяным на «мастерсе» в Майами

Первая ракетка мира серб Новак Джокович объявил о снятии с турнира ATP 1000 в Майами.

«Дорогие болельщики, с большим сожалением сообщаю, что в этом году я не поеду в Майами для участия в турнире. Я решил использовать это драгоценное время дома, чтобы побыть с семьей. При всех ограничениях мне нужно найти баланс между временем, проведенным в туре и дома. Я с нетерпением жду возвращения в следующем году!»— написал Джокович на своей странице в твиттере.

Напомним, что действующем победителем «мастерса» в Майами является швейцарский теннисист Роджер Федерер, который в 2019 году обыграл в финале турнира американца Джона Изнера. В 2020 году соревнования в Майами были отменены из-за пандемии коронавируса.