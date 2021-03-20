Звонарева – о поражении в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге: Гаспарян борется за каждый мяч

36-летняя российская теннисистка Вера Звонарева ответила на вопросы журналистов после завершения борьбы за титул на турнире WTA 500 в Санкт-Петербурге.

— Что помогает Маргарите быть такой сильной соперницей?

— Она борется за каждый мяч. У нее отличный одноручный бэкхенд. А еще трудно приспособиться к её игре, поскольку она хорошо играет в атакующий и оборонительный теннис.

— Что позитивного вы вынесли из того, что дошли до полуфинала в Санкт-Петербурге?

— Я считаю, что не показала свой лучший теннис и все равно дошла до полуфинала. Это значит, что у меня есть резервы для роста. Если я улучшу свою игру, то смогу побеждать лучших, — передает слова Звонаревой gotennis.ru.

Добавим, что завтра мы узнаем победительницу турнира в северной столице России.