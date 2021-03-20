Аслан Карацев - о первой победе в турнирах ATP: Я счастлив, что выиграл этот напряженный матч

Россиянин Аслан Карацев прокомментировал свою победу на турнире в ОАЭ.

«Я счастлив, что выиграл. Был очень напряженный матч, я нервничал. Хочу поздравить Ллойда с финалом, у него хорошая неделя. Финал - всегда особенный матч, он отличается от всех матчей на неделе. И я счастлив, что смог справиться с этим финалом. Никогда не знаешь, когда работа принесет плоды. Хорошую работу проделала моя команда, мой тренер - и вот результат», - сказал Карацев в эфире Eurosport.

Отметим, что в новом рейтинга организации российский теннисист поднимется с 42-го на 27-е место.