Дарья Касаткина - о выходе в финал турнира в Санкт-Петербурге: Это был лучший матч в моем исполнении

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу над Светланой Кузнецовой (1:6, 6:0, 6:2) в 1/2 финала St. Petersburg Ladies Trophy.

«Наверное, это был лучший матч, который я провела на этом турнире. Чувствовала достаточно энергии, даже несмотря на то, что проиграла первый сет с легким счетом, у меня не было ощущения, что я что-то делаю неверно. Во втором сете начала с брейка, уверенности еще прибавилось, и это, конечно, мне помогло», - приводит слова Касаткиной «Матч-ТВ».

В финале российская теннисистка сразится с Маргаритой Гаспарян, выбившей с турнира Веру Звонареву (6:3, 7:6).