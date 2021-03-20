Тренер Карацева: Хотим принести стране олимпийскую медаль. Если получится то золотую

Российский теннисист Аслан Карацев собирается бороться за медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил его тренер белорус Егор Яцюк.

«На Олимпийских играх очень хотим сыграть, представить страну. Сильно еще не думаем, но нужно уже начинать готовиться, - сказал тренер. - Это другой турнир, особенно для наших стран, Олимпиада всегда была значима и мы хотим принести стране медаль. Если получится, то золотую», - приводит слова Яцюка ТАСС.

Напомним, что 20 марта Карацев завоевал свой первый титул ATР, обыграв южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса - 6:3, 6:2.