Зверев обыграл Циципаса в финале турнира ATP в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира ATP в Акапулько (Мексика), обыграв в финальной встрече представителя Греции Стефаноса Циципаса – 6:4, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 19 минут. На счету Зверева четыре эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 12. Его соперник оформил три подачи навылет, допустил четыре двойных и реализовал два своих брейка из восьми.

Отметим, что данный трофей стал 23-летнего немца 14-м в рамках турниров ATP в одиночном разряде.