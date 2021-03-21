Тренер Карацева: Все молодцы, работаем дальше

Наставник российского теннисиста Егор Яцык поделился эмоциями от победы спортсмена на турнире ATP 500 в ОАЭ.

— Эмоции только положительные! Не только у нас с Асланом, но и у людей, которые поддерживают и помогают нам уже долгое время. Им огромное спасибо, они тоже делают большое дело. Все молодцы, работаем дальше, — цитирует Яцыка «СЭ».

Стоит отметить, что Карацев с понедельника впервые в карьере попадет в тридцатку лучших теннисистов мира, заняв 27-е место в рейтинге ATP.