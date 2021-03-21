Аслан Карацев: Круто, что в Топ-50 входит четыре игрока из России

Победитель турнира ATP 500 в Дубае Аслан Карацев рассказал о взаимоотношениях с другими членами сборной России по теннису.

— Мы все очень хорошо ладим. Мы всегда общаемся, когда встречаемся на турнирах. Во время АТР Cup мы еще сильнее сблизились. Могу обратиться к ребятам за советом, и они никогда не откажут. Круто, что сейчас в Топ-50 входит четыре игрока из России. Мы помогаем друг другу становиться сильнее. Даня Медведев вообще второй в мире - это потрясающее достижение, — цитирует 27-летнего теннисиста пресс-служба ATP.

Напомним, что победа на турнире в Дубае стала первой в карьере Карацева на турнирах ATP.