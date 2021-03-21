Тарпищев – о предстоящем турнире в Майами: Любой из россиян может претендовать на победу

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от турнира ATP 1000 в Майами.

— Майами - особый и очень сложный турнир. Там играет очень много американцев остро атакующего плана. Хотелось бы, чтобы хотя бы в первых двух кругах противники были не очень опасными, потому что надо отойти от этого турнира, успеть восстановиться: как Рублеву, так и Карацеву. Если первые два круга будут щадящими, тогда любой из наших может претендовать на победу, — передает слова Шамиля Анвяровича gotennis.ru.

Напомним, что действующим победителем турнира является швейцарский теннисист Роджер Федерер, который в 2019 году обыграл в финале хозяина корта Джона Изнера.