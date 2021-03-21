Киченок и Олару стали победителями парного турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару победили в финале турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде американок Кейтлин Кристиан и Сабрину Сантамария со счетом 2:6, 6:3, 10:8

Матч продолжался 1 час 24 минуты.

По ходу встречи обе парs по четыре раза взяли подачу соперника, также девушки на четверых не подали ни одного эйса, у победителей набралось три двойные ошибки на подаче, у проигравших одна.

Стоит добавить, что при равном счете по сетам в парном разряде турниров WTA играется решающий тай-брек до 10 очков. За победу Киченок и Олару получат по 500 очков в парный рейтинг WTA

Напомним, что украинско-румынская пара обыграла по ходу турнира латвийско-русскую пару Остапенко/Савиных