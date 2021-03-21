Аслан Карацев: Australian Open дал мне психологический толчок

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, когда почувствовал уверенность в своей игре и назвал свои ближайшие цели.

«Я был готов уже в прошлом году, но эмоционально и психологически дал толчок Аustralian Оpen. Я прохожу первый круг, второй, третий, играю с топ-10… Это придает уверенность, ты понимаешь, что нужно выходить на корт и показывать свой теннис, играешь более раскрепощенно. Так что, думаю, это Австралия. У нас цель войти в топ-20. Я сейчас улетаю на турнир ATP в Майами, буду готовиться пару дней и начну играть с 24 марта», - сказал Карацев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что получив 500 очков за победу на турнире в Дубае, россиянин в понедельник станет 27-й ракеткой мира.