Маргарита Гаспарян: Искренне неудобно, что снялась в финале

26-летняя россиянка Маргарита Гаспарян подвела итоги выступления на турнире WTA 500 в Санкт-Петербурге.

— Великолепная неделя. Рада, что сыграла столько матчей, я давно столько не играла. Ну и я играла на центральном корте, почти у себя дома. Были зрители, сегодня вот был почти полный стадион. Просто невероятное ощущение, все игроки соскучились по зрителям. Я очень рада. Конечно, я очень хотела играть и доигрывать матч. Отказываться в финале – как-то... Пришли зрители, которые хотят увидеть теннис. Искренне неудобно, что так получилось, — приводит слова Гаспарян gotennis.ru.

Стоит добавить, что Маргарита не полетит на турнир в Майами, который пройдет с 23 марта по 3 апреля.