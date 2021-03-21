Касаткина – о победе на турнире в Санкт-Петербурге: Титул дает уверенность в себе

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после победы на St. Petersburg Ladies Trophy.

— Чувствую себя отлично. Больше ничего не могу сказать. Титул дает прекрасные эмоции и уверенность в себе. Тренер мне давно уже говорит, что лучшее лекарство - это победы. Сейчас я просто наслаждаюсь. Я горжусь, как я справлялась с давлением и матчами. Да всем, на самом деле. На этой неделе я чувствовала себя иначе - горжусь этим, например. Трудно сказать сейчас, потому что я в отличном настроении. Просто горжусь собой, — цитирует Касаткину gotennis.ru.

Отметим, что Дарья стала первой теннисисткой, которой удалось завоевать два титула в 2021 году.