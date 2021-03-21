Тарпищев: Касаткиной теперь надо наращивать технико-тактические составляющие

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Дарьи Касаткиной над Маргаритой Гаспарян в финале турнира в Санкт-Петербурге.

«Похоже, что психологические проблемы Даши ушли на второй план - это очень радует, - сказал Тарпищев. - Касаткина преодолела глубокий кризис, в котором она долгое время пребывала. Но теперь надо наращивать технико-тактические составляющие, увеличивать скорость полета мяча и скорость подачи. Но победа в Санкт-Петербурге - это отличное достижение», - сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

Касаткина первой в туре взяла два титула в 2021 году. Ранее 23-летняя россиянка победила на турнире в Мельбурне.