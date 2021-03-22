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22 марта 08:24
автор: Степан Шереметьев

Карацев взлетел на 15 позиций в обновленном рейтинге АТР, Медведев сохранил второе место

Первая десятка осталась без изменений.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила новый рейтинг от 22 марта.

Россиянин Аслан Карацев, ставший победителем турнира в Дубае, переместился с 42-й на 27-ю позицию. Отметим, что для российского теннисиста это первая победа на турнирах ATP.

Еще два представителя сборной России Андрей Рублев и Карен Хачанов на восьмом и 22-м местах соответственно.

Возглавляет же рейтинг серб Новак Джокович, вторую строчку за собой сохранил Даниил Медведев, на третьем месте расположился испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 008 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 940

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 670

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 625

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 6 950

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 375

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 6 070

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5 101

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 640

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 453…

22 (22). Карен Хачанов (Россия) - 2 200…

...27 (42). Аслан Карацев (Россия) - 1 888

источник: ATP
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