Карацев взлетел на 15 позиций в обновленном рейтинге АТР, Медведев сохранил второе место

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила новый рейтинг от 22 марта.

Россиянин Аслан Карацев, ставший победителем турнира в Дубае, переместился с 42-й на 27-ю позицию. Отметим, что для российского теннисиста это первая победа на турнирах ATP.

Еще два представителя сборной России Андрей Рублев и Карен Хачанов на восьмом и 22-м местах соответственно.

Возглавляет же рейтинг серб Новак Джокович, вторую строчку за собой сохранил Даниил Медведев, на третьем месте расположился испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP: