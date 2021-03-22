Касаткина поднялась на 19 позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг от 22 марта.

Россиянка Дарья Касаткина, выигравшая турнир в Санкт-Петербурге, переместилась в рейтинге с 61-й на 42-ю позицию. Соперница российской теннисистки по финалу Маргарита Гаспарян поднялась с 126-го на 88-е место.

Другая представительница России Екатерина Александрова осталась на 34-й позиции, Светлана Кузнецова - 35-я. Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова - на 37-м и 46-м местах соответственно.

Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти, на второй позиции расположилась японка Наоми Осака, третье место - румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA: