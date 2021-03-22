Касаткина поднялась на 19 позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг от 22 марта.
Россиянка Дарья Касаткина, выигравшая турнир в Санкт-Петербурге, переместилась в рейтинге с 61-й на 42-ю позицию. Соперница российской теннисистки по финалу Маргарита Гаспарян поднялась с 126-го на 88-е место.
Другая представительница России Екатерина Александрова осталась на 34-й позиции, Светлана Кузнецова - 35-я. Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова - на 37-м и 46-м местах соответственно.
Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти, на второй позиции расположилась японка Наоми Осака, третье место - румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 835
3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 7 255
4 (4). София Кенин (США) - 5 760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 370
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205
7 (7). Серена Уильямс (США) - 4 915
8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 815
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 735
10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 4 571…
...34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 900
35 (39). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 865…
...37 (36). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 820…
...42 (61). Дарья Касаткина (Россия) - 1 710…
...46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630…
...73 (71). Анна Блинкова (Россия) - 1 114…
...75 (74). Анастасия Потапова (Россия) - 1061…
...88 (126). Маргарита Гаспарян (Россия) - 948…
...99 (94). Варвара Грачева (Россия) - 858.