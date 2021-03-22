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22 марта 08:45
автор: Степан Шереметьев

Касаткина поднялась на 19 позиций в рейтинге WTA

Ранее российская теннисистка одержала победу на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг от 22 марта.

Россиянка Дарья Касаткина, выигравшая турнир в Санкт-Петербурге, переместилась в рейтинге с 61-й на 42-ю позицию. Соперница российской теннисистки по финалу Маргарита Гаспарян поднялась с 126-го на 88-е место.

Другая представительница России Екатерина Александрова осталась на 34-й позиции, Светлана Кузнецова - 35-я. Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова - на 37-м и 46-м местах соответственно.

Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти, на второй позиции расположилась японка Наоми Осака, третье место - румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 835

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 7 255

4 (4). София Кенин (США) - 5 760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 370

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205

7 (7). Серена Уильямс (США) - 4 915

8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 815

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 735

10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 4 571…

...34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 900

35 (39). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 865…

...37 (36). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 820…

...42 (61). Дарья Касаткина (Россия) - 1 710…

...46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630…

...73 (71). Анна Блинкова (Россия) - 1 114…

...75 (74). Анастасия Потапова (Россия) - 1061…

...88 (126). Маргарита Гаспарян (Россия) - 948…

...99 (94). Варвара Грачева (Россия) - 858.

источник: WTA
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