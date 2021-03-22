Определились соперницы россиянок на турнире WTA 1000 в Майами

В Майами состоялась жеребьевка турнира WTA 1000.

Екатерина Александрова, являясь сеяной теннисисткой, попала сразу во второй круг соревнований, где сыграет с победительницей пары Надя Подороска (Аргентина) – Шериф Майер (Египет). Вероника Кудерметова не сыграет в первом круге по той же причине, а за выход в третий раунд турнира сыграет либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с американкой Даниэль Коллинз.

Остальные россиянки начнут выступление на турнире в Майами с первого круга:

Анастасия Потапова – Айла Томлянович (Австралия)

Светлана Кузнецова – Ализе Корне (Франция)