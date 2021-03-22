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Отец Джоковича: Все в мире тенниса зависит от Новака
22 марта 17:11
автор: Артем Спиридонов

Отец Джоковича: Все в мире тенниса зависит от Новака

Сербский теннисист возглавляет рейтинг мужского одиночного разряда ATP.

Отец сербского теннисиста Срджан Джокович поделился мнением о значимости своего сына в мире тенниса.

— У Новака нет стремления становиться лучшим в мире, он уже лучший, если судить по числу недель на вершине рейтинга ATP и титулов. Теперь ему не хватает только золота Олимпиады и двух титулов на «шлемах», которые он выиграет в этом году. Он лучший, и все в мире тенниса зависит от него. Даже если Новак проигрывает, это не значит, что его соперник был хорош и победил его, это говорит о том, что Новак позволил ему это сделать, — передает слова Срджана Sportske Novosti.

Напомним, что Джокович 18 раз становился победителем турниров «Большого шлема».

источник: Sportske Novosti
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