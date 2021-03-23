Маррей снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы

Британский теннисист Энди Маррей пропустит «Мастерс» в Майами из-за травмы паха.

«Во время тренировок все было в порядке, я чувствовал себя хорошо, – цитирует Маррея The Miami Herald. – В пятницу я без каких-либо проблем занимался в спортзале, а потом проснулся около трех часов ночи, поскольку почувствовал боль в паху – не с той стороны, где перенес операцию. Когда я поднялся с постели, мне было трудно ходить.

Понятия не имею, что произошло. Это все какая-то нелепость. С каждым днем мне становится лучше, но этого недостаточно для того, чтобы выйти на корт. Я не тренировался с пятницы.

Я очень разочарован. Я столько тренировался здесь за эти годы. Майами – это мой второй дом. Последний раз я играл здесь в 2016-м, и с тех пор столько всего произошло. В 2017-м у меня были проблемы с локтем, последние несколько лет – травма бедра. В прошлом году за день до того, как я должен был сюда приехать, тур остановил коронавирусом».