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23 марта 20:20
автор: Александр Поволоцкий

Блинкова не смогла выйти во второй круг «Мастерса» в Майами

Матч первого раунда с участием россиянки продолжался 2 час и 3 минуты.

Российская теннисистка Анна Блинкова завершила свое выступление на турнире серии «Мастерс» в американском Майами.

В матче второго круга 22-летняя спортсменка в трех сетах уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой – 1:6, 6:3, 3:6.

На счету Блинковой, занимающей 73-е место в рейтинге WTA, восемь подач навылет, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Крейчикова оформила три эйса, допустила три двойных и реализовала три брейка из десяти.

Следующей соперницей чешской теннисистки станет представительница Польши Ига Свентек.

источник: «Советский спорт»
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