Блинкова не смогла выйти во второй круг «Мастерса» в Майами

Российская теннисистка Анна Блинкова завершила свое выступление на турнире серии «Мастерс» в американском Майами.
В матче второго круга 22-летняя спортсменка в трех сетах уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой – 1:6, 6:3, 3:6.
На счету Блинковой, занимающей 73-е место в рейтинге WTA, восемь подач навылет, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Крейчикова оформила три эйса, допустила три двойных и реализовала три брейка из десяти.
Следующей соперницей чешской теннисистки станет представительница Польши Ига Свентек.
источник: «Советский спорт»