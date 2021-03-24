Андрей Рублев: Я хочу становиться все лучше и лучше

Андрей Рублев заявил о том, что хочет стабильно показывать теннис высокого уровня и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Я хочу становиться все лучше и лучше, – рассказал Рублев в интервью для официального сайта ATP тура. – Это не связано с тем, что делаю сейчас, или с тем, что я делал в прошлом. Я думаю о долгой перспективе, и я хочу продолжать улучшать свою игру. Сейчас я боюсь, что может быть мне просто везет, и я не настолько хорош на самом деле. Вот поэтому я хочу продолжать работать, чтобы посмотреть смогу ли я продержаться на высоком уровне достаточно долгое время».

В прошлом году Андрей завоевал пять титулов в одиночном разряде, а 7 марта стал победителем турнира категории ATP 500 в голландском Роттердаме.