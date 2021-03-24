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24 марта 20:14
автор: Виктор Шарафудинов

Калинская обыграла Бегу в первом круге «Мастерса» в Майами

Россиянка занимает 72-е место в рейтинге WTA.

В первом круге турнира категории «Мастерс» в Майами российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах обыграл румынку Ирину Бегу – 6:4, 7:6 (7:5).

Матч продлился 1 час и 55 минут.

Калинская сделала четыре эйса при двух двойных ошибках, а также реализовала один брейк-пойнт из восьми.

В статистике Бегу, которая находится на 133-м месте мирового рейтинга, три подачи на вылет и четыре двойные. Румынка не смогла выиграть ни одного гейма на подаче соперницы при трех брейк-пойнтах.

Во втором круге завтра 25 марта Калинская встретится с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.

источник: «Советский спорт»
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