Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами

Российская теннисистка Светлана Кузнецова на старте турнира WTA 1000 в Майами проиграла француженке Ализе Корне в трех сетах (6:2, 2:6, 1:6).

За 2 часа 11 минут Кузнецова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

Ее соперница сделала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и воспользовалась пятью попытками из десяти для взятия чужой подачи.

Добавим, что во втором круге турнира Корне сыграет с девятой сеяной чешской теннисисткой Петрой Квитовой.