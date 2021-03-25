Самсонова победила Джорджи и вышла во второй круг турнира в Майами

Россиянка Людмила Самсонова в первом круге турнира WTA 1000 в Майами в двух сетах (6:2, 6:4) обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи.

Российская теннисистка сделала семь эйсов, шесть раз ошибалась на подаче и реализовала брейк-пойнта из десяти.

Джорджи три раза подала навылет, совершила семь двойных ошибок и в одном случае, из семи возможных, ей удалось забрать подачу соперницы.

За выход в третий круг турнира Самсонова поборется со спортсменкой из Нидерландов Кики Бертенс, посеянной на турнире под десятым номером.