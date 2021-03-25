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Даниил Медведев: Я запомню свое второе место в рейтинге ATP на всю жизнь
25 марта 09:52
автор: Артем Спиридонов

Даниил Медведев: Я запомню свое второе место в рейтинге ATP на всю жизнь

15 марта россиянин впервые в карьере поднялся на вторую строчке в рейтинге мужского одиночного разряда ATP.

25-летнний российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возможность стать первой ракеткой мира.

— У теннисистов и болельщиков короткая память, но я запомню свое второе место в мире на всю жизнь, хотя и буду работать каждый день. О том, чтобы стать первой ракеткой мира, даже не думаю. Это слишком далекая цель. Ну и для этого нужно выиграть «Шлем» - очков много. Иначе придется четыре раза выходить в финал и выигрывать пять «Мастерсов». Это очень трудно, — передает слова Медведева Tennis Head.

Добавим, что в 2021 году Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, и стал триумфатором турнира ATP 250 в Марселе.

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Чем интересна Мальта, где Россия сыграет 24 марта с местной сборной

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