Рублев обыграл Сандгрена во втором круге турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев успешно преодолел барьер второго круга на турнире ATP в Майами, обыграв американца Тенниса Сандгрена в двух сетах – 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету россиянина две подачи навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 12. Его соперник оформил восемь эйсов, допустил две двойные и не заработал ни одного брейка в матче.
Следующем соперником Рублева на турнире станет представитель Венгрии Мартон Фучович.
источник: «Советский спорт»