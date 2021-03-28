Хачанов проиграл Синнеру и покинул «Мастерс» в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов в матче третьего круга турнира ATP 1000 в Майами проиграл итальянцу Яннику Синнеру в трех сетах (6:4, 6:7, 4:6).

Хачанов выполнил три эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из десяти.

Итальянский теннисист не сделал ни одной подачи навылет, совершил четыре двойные ошибки и воспользовался тремя попытками из триннадцати для взятия чужой подачи.

За выход в четвертьфинал турнира Синнер поборется с победителем пары Эмил Руусувуори (Финляндия) – Микаэль Имер (Швеция).