Медведев победил Попырина и вышел в четвертый круг «Мастерса» в Майами

25-летний российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга турнира ATP 1000 в Майами в трех сетах (7:6, 6:7, 6:4) переиграл австралийца Алексея Попырина.

Россиянин десять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Попырин сделал восемь эйсов, шесть раз ошибся на подаче и один раз забрал подачу соперника с первой же попытки.

В четвертом круге первый сеяный «Мастерса» Медведев сыграет либо с американцем Фрэнсисом Тиаффо, либо с представителем Сербии Душаном Лайовичем.