Рублев - о победе над Фучовичем: Хорошо, когда в условиях жары проводишь на корте немного времени

Российский теннисист рассказал о факторах, которые обеспечили ему быструю победу в матче с Мартоном Фучовичем (6:2, 6:1) в третьем круге «Мастерса» в Майами.

«Сегодня было влажно и очень жарко. В таких условиях хорошо, если проводишь на корте не очень много времени. Также мне помогло то, что Мартон в первом круге играл 3 часа вечером. Так что они закончили поздно, а условия днем и вечером совершенно разные. Вечером корты медленные, а сегодня были быстрыми», - приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира 23-летний россиянин сыграет с хорватом Марином Чиличем.