Карацев не смог выйти в четвертый круг турнира «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Аслан Карацев уступил американцу Себастьяну Корде (3:6, 0:6) в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами.
Встреча продлилась 1 час 9 минут. На счету Карацева, занимающего 27-е место в рейтинге ATP, один эйс, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейка из двух заработанных. Его соперник оформил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной и реализовал пять брейков из девяти.
В следующем круге Корда сыграет против аргентинца Диего Шварцмана.
источник: «Советский спорт»