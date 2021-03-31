Саккари обыграла вторую ракетку мира Осаку в четвертьфинале «Мастерса» в Майами

В четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Майами греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над чемпионкой недавнего Australian Open японкой Наоми Осакой. Итоговый счет 6:0, 6:4 в пользу Саккари.

Саккари, занимающая 25-е место в мировом рейтинге, сделала два эйса при трех двойных ошибках и реализовала пять брейк-пойнтов из 15.

Осака один раз подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки, а также выиграла лишь один гейм на подаче соперницы при двух возможностях.

В полуфинале Саккари сыграет с победительницей матча Бьянки Андрееску (Канада) и Сары Соррибес-Тормо (Испания). Эта встреча пройдет сегодняшней ночью по московскому времени.