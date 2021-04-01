Тарпищев – о поражении Медведева: У него были судороги до этого матча

Президент Федерации тенниса России ШамильТарпищев прокомментировал поражение Даниила Медвдева в четвертьфинале турнира ATP 1000 в Майами.

— Медведев проиграл только в исполнении второй подачи и приема на второй подачи. Это два элемента были лучше у оппонента, а в остальном Даня его превосходил. Думаю, это все-таки состояние неполной готовности в силу того, что этот турнир не расценивается как основной, с одной стороны, а, с другой, у него были судороги до этого, — передает слова Шамиля Анвяровича «СЭ».

Добавим, что счет личных встреч между испанцем и россиянином стал 3–0 в пользу первого.