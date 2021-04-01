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Испания - Сегунда 18:00 Эспаньол 0 Фуэнлабрада 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.50
Испания - Сегунда 20:00 Мальорка 0 Леганес 0 П1 2.27 Х 2.90 П2 3.80
Германия - Бундеслига 20:00 Ратиофарм Ульм 0 С.Оливер Баске 0
Германия - Бундеслига 20:00 Фрапорт Скайла 0 Хемниц 99 0
Германия - Бундеслига 21:30 Людвигсбург 0 Миттельдойчер 0
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Луго 0 П1 2.25 Х 3.10 П2 3.60
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Картахена 0 П1 2.25 Х 2.90 П2 3.90
01 апреля 13:58
автор: Артем Спиридонов

Тарпищев – о поражении Медведева: У него были судороги до этого матча

25-летний российский теннисист проиграл за выход в полуфинал «Мастерса» в Майами испанцу Роберто Баутисте-Агуту в двух сетах (4:6, 2:6).

Президент Федерации тенниса России ШамильТарпищев прокомментировал поражение Даниила Медвдева в четвертьфинале турнира ATP 1000 в Майами.

— Медведев проиграл только в исполнении второй подачи и приема на второй подачи. Это два элемента были лучше у оппонента, а в остальном Даня его превосходил. Думаю, это все-таки состояние неполной готовности в силу того, что этот турнир не расценивается как основной, с одной стороны, а, с другой, у него были судороги до этого, — передает слова Шамиля Анвяровича «СЭ».

Добавим, что счет личных встреч между испанцем и россиянином стал 3–0 в пользу первого.

источник: «Спорт-Экспресс»
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