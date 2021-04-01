Баутиста-Агут – о победе над Медведевым: Рад обыграть столь сильного соперника

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился эмоциями от выхода в полуфинал турнира ATP 1000 в Майами.

— Даже не знаю, почему всегда успешно играю с Даниилом. Он потрясающий игрок, находится на втором месте в мире. Рад обыграть столь сильного соперника. Думаю, что показал хороший теннис. Прекрасно стать полуфиналистом таких престижных соревнований. Конечно, сегодня я провёл отличный поединок, но ведь и до этого я играл на очень приличном уровне. Мне кажется, что я готов к чему-то большему, — приводит слова испанца Tennis TV.

Добавим, что за выход в финал соревнования Баутиста-Агут поборется с итальянцем Янником Синнером.