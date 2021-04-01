Джокович не сыграет на турнире «Мастерс» в Мадриде

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир серии «Мастерс» в Мадриде, который стартует 3 мая.

По информации Blic, первая ракетка мира решил не перегружать подготовку к «Ролан Гаррос». Джокович примет участия в турнирах в Монте-Карло, Белграде и Риме.

33-летний серб - действующий победитель турнира в Мадриде. Последний раз Джокович выходил на корт в финале Открытого чемпионата Австралии, в котором переиграл россиянина Даниила Маедведева и завоевал свой 18-й титул «Большого шлема».