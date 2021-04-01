Циципас проиграл Хуркачу в Майами и покидает турнир

Грек совершил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал всего три брейк-пойнта из 13-и.

Его соперник отметился 15-ю подачами на вылет, всего одной двойной ошибкой и также тремя реализованными брейками, однако из восьми попыток.

Таким образом, Хуркач стал третьим полуфиналистом турнира наряду с испанцем Роберто Баутистой-Агутом и итальянцем Янником Синнером.

В последней четвертьфинальной паре американец Себастьян Корда сыграет с российским спортсменом Андреем Рублевым.