Рублев обыграл американца Корду в четвертьфинале «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев успешно преодолел барьер четвертьфинальной стадии на турнире категории «Мастерс» в Майами, обыграв в двух сетах представителя США Себастьяна Корду – 7:5, 7:6 (9:7).

Матч продлился 1 час 39 минут. На счету россиянина, занимающего восьмое место в рейтинге ATP, пять эйсов, ни одной допущенной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Его соперник оформил четыре подачи навылет, допустил две двойных и реализовал все свои заработанные брейки в игре (два из двух).

В полуфинале Рублев сыграет против Хуберта Гуркача из Польши.